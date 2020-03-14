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لمواجهة كورونا .. ترامب يعلق “الرحلات البحرية الخارجية”

لمواجهة كورونا .. ترامب يعلق “الرحلات البحرية الخارجية”
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المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوماً، وذلك بدءاً من منتصف ليل الجمعة (4:00 بتوقيت غرينتش) بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وغرّد الرئيس الأميركي “بطلب مني، وبدءاً من منتصف الليل، وافقت (شركات) كارنيفال ورويال كاريبيان ونورفيجيان وام اس سي جميعها على تعليق رحلات السفن السياحية إلى الخارج لمدة 30 يوما”، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل “صناعة ضخمة ومهمة”.

ويأتي هذا القرار في وقت علِق مسافرون على متن سفن سياحية، وسط عجز عن الرسو بسبب انتشار الوباء.

وأعلن ترامب، الخميس، حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار وباء كورونا، في إجراء ينطوي على عدد من الترتيبات الطارئة.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض “بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية”.

وأشار إلى أن حالة الطوارئ الوطنية ستعزز التمويل لمكافحة تفشي الفيروس، وإنه بذلك سيسمح للمستشفيات بتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ.

وأوضح أن ذلك سيتيح إمكانية الحصول على ما يقرب من 50 مليار دولار لتعزيز مكافحة الوباء.

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