الصين: الجيش الأمريكي نقل فيروس كورونا إلى مدينة ووهان.. وواشنطن تستدعي السفير

الصين: الجيش الأمريكي نقل فيروس كورونا إلى مدينة ووهان.. وواشنطن تستدعي السفير

أبرز المواد
“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية

“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية

منطقة جازان
رواية ذبابة على أنف الرئيس تتنبأ بأحداث كورونا قبل عامين

رواية ذبابة على أنف الرئيس تتنبأ بأحداث كورونا قبل عامين

أبرز المواد
الفيفا يطلق “رصاصة الرحمة” على مباريات 45 يوما.. تأجيل كل المباريات الدولية

الفيفا يطلق “رصاصة الرحمة” على مباريات 45 يوما.. تأجيل كل المباريات الدولية

أبرز المواد

“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية

“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية
http://almnatiq.net/?p=842582
جازان - فضه عطيف:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وذلك وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع لأمواج البحر للمواقع الساحلية بالمنطقة ومحافظة جزر فرسان مع تدني في مدى الرؤية.

ودعا العقيد “الغامدي” الجميع بأخذ الحيطة وتوخي الحذر عند القيادة في وسط الأجواء الغابرة وخاصة أثناء تدني مدى الرؤية ويهيب بالجميع إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه على الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الحالات .

‎وأكد العقيد الغامدي بأن المديرية قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة ورفع جاهزيتها من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أي أخطار بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية مع تمنياتها بالسلامة للجميع.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فرحان

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فرحان
بتوجيهات أمير جازان .. إمارة المنطقة تعزز الجانب الوقائي للتعامل مع فيروس “كورونا” الجديد

بتوجيهات أمير جازان .. إمارة المنطقة تعزز الجانب الوقائي للتعامل مع فيروس “كورونا” الجديد
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تبارك لأمانة منطقة جازان ربطها الإلكتروني مع نظام مراسلات

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تبارك لأمانة منطقة جازان ربطها الإلكتروني مع نظام مراسلات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*