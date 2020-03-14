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الكرملين يطلب من صحفيي بوتين البقاء بعيدا إذا شعروا بتوعك

الكرملين يطلب من صحفيي بوتين البقاء بعيدا إذا شعروا بتوعك

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الكرملين يطلب من صحفيي بوتين البقاء بعيدا إذا شعروا بتوعك

الكرملين يطلب من صحفيي بوتين البقاء بعيدا إذا شعروا بتوعك
http://almnatiq.net/?p=842586
المناطق - وكالات

طلب الكرملين من الصحفيين المسؤولين عن تغطية أخبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يبقوا بعيدا عن الفعاليات الرسمية إذا شعروا باعتلال في الصحة، وذلك كإجراء احترازي لحماية موظفي الكرملين ضد خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الكرملين هذا الطلب اليوم الجمعة بعد يوم من إعلان مجلس النواب الروسي أنه يعمل على تعقيم قاعته، بعد أن حضر أحد النواب الجلسات متجاهلا قواعد الحجر الصحي للفيروس، بما فيها واحدة ألقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خطابا.

وتقول موسكو إنها سجلت رسميا 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد دون وفيات، في وقت تساءل فيه الأطباء عن مدى دقة تلك الأرقام نظرا لما يصفونها بإجراءات فحص الفيروس غير الكافية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف موجها كلامه إلى طاقم الصحفيين ممن يعملون على تغطية أخبار بوتن “توخوا الحذر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بظهور أي أعراض لفيروس كورونا عليكم.”

وتابع “ببساطة إذا شعرتم باعتلال صحي لا تأتوا إلى الكرملين، لا تشاركوا في العمل الصحفي داخل الكرملين.”

وأضاف بيسكوف أن ترتيبات الرعاية الطبية الخاصة ببوتين أجريت على مستوى استثنائي، وأنه كان يعمل بكامل طاقته كالمعتاد.

لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان بوتن قد خضع لفحص الفيروس أم لا، وعلق قائلا “المعلومات التفصيلية حول صحة الرئيس ليست للنشر”.

وتعليقا على حادثة تجاهل النائب قواعد الحجر الذاتي وحضوره الجلسة وقت خطاب بوتين، قال بيسكوف إنه واثق من أنه لا يوجد خطر يتهدد صحة الرئيس الروسي، مؤكدا أن بوتن لم يتصل بشكل مباشر مع ذلك النائب.

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