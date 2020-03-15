كورونا عند الأطفال.. اكتشاف طبي “غير مريح”

كورونا عند الأطفال.. اكتشاف طبي “غير مريح”

أبرز المواد
“معالم فرنسا” .. وداعا حتى إشعار آخر

“معالم فرنسا” .. وداعا حتى إشعار آخر

أبرز المواد
في هذه الحالة.. التأجيل يخدم ليفربول

في هذه الحالة.. التأجيل يخدم ليفربول

أبرز المواد
شاهد.. “درون ناطقة” لمواجهة انتشار كورونا بالكويت

شاهد.. “درون ناطقة” لمواجهة انتشار كورونا بالكويت

أبرز المواد

تغريم نجم برشلونة 33 ألف يورو بسبب “الإهمال”

تغريم نجم برشلونة 33 ألف يورو بسبب “الإهمال”
http://almnatiq.net/?p=842588
المناطق - الرياض

ألزمت محكمة إسبانية مدافع برشلونة الإسباني صامويل أومتيتي بدفع 33 ألف يورو، بسبب الأضرار التي ألحقها بالمنزل الذي كان يستأجره.

وأفادت تقارير صحفية أن اللاعب الفرنسي قد دفع بالفعل 14 ألف يورو لمالك المنزل بسبب الأضرار، لكن القضاء الإسباني قدر قيمتها بـ33 ألفا.

وأوضحت صحيفة “أس” الرياضية أن أومتيتي تمت محاكمته في فبراير الماضي، حيث اضطر للإدلاء بشهادته بشأن الشكوى في نفس يوم مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا.

وزعم مالك المنزل أن أومتيتي ألحق أضررا بالفيلا التي أقام فيها ذات مرة في بلدة بايكس يوبريغات القريبة من برشلونة.

وعندما تم تفتيش المنزل جرى العثور على أثاث مكسور، كما فقدت قطع من العشب والأطباق، واستشهد الخبراء بوجود إهمال في الصيانة لا سيما في الأرضيات والجدران والأسقف والحديقة.

روابط ذات صلة

كورونا عند الأطفال.. اكتشاف طبي “غير مريح”

كورونا عند الأطفال.. اكتشاف طبي “غير مريح”
“معالم فرنسا” .. وداعا حتى إشعار آخر

“معالم فرنسا” .. وداعا حتى إشعار آخر
في هذه الحالة.. التأجيل يخدم ليفربول

في هذه الحالة.. التأجيل يخدم ليفربول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*