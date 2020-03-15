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بدلا من الصين.. أوروبا هي “البؤرة الجديدة” لكورونا

بدلا من الصين.. أوروبا هي “البؤرة الجديدة” لكورونا
http://almnatiq.net/?p=842589
المناطق - الرياض

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،الجمعة، أن أوروبا باتت “البؤرة” الجديدة لوباء كورونا المستجد، داعياً الدول إلى “التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها”.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لوسائل إعلام خلال مؤتمر صحفي إفتراضي إن “أوروبا حالياً هي بؤرة وباء كوفيد 19 العالمي”، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

وأشار إلى أن “خمسة آلاف شخص فقدوا حياتهم، وهي محطة مأسوية.”

وقال إن أوروبا الآن لديها “حالات إصابة ووفيات بالفيروس أكثر من بقية العالم مجتمعا، ما عدا الصين.”

وبحسب جيبريسيوس، فإن المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض.

وسيتيح هذا للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء الكمامات والقفازات والسترات والنظارات الطبية للعاملين في المجال الصحي بالإضافة إلى معدات التشخيص والاستثمار في البحث والتطوير، بما في ذلك في مجال اللقاحات.

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