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شاهد.. “درون ناطقة” لمواجهة انتشار كورونا بالكويت

شاهد.. “درون ناطقة” لمواجهة انتشار كورونا بالكويت
http://almnatiq.net/?p=842590
المناطق - الرياض

بدأت السلطات الكويتية باستخدام الطائرات من دون طيار “درون” قادرة على “مخاطبة” الناس، وذلك لفض التجمعات ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة مسيرة تحلق فوق تجمع لآسيويين في مدينة الكويت، تطلب منهم بلغات مختلفة، من خلال ميكروفون، فض التجمع حفاظا على سلامتهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، الجمعة، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 100.

وفي محاولة لكبح انتشار الفيروس في البلاد، أعلنت الحكومة الكويتية سلسلة إجراءات، شملت إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالأذان فقط.

 

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