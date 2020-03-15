لأول مرة منذ سنوات.. حاملتا طائرات أمريكية لردع إيران

لأول مرة منذ سنوات.. حاملتا طائرات أمريكية لردع إيران

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لأول مرة منذ سنوات.. حاملتا طائرات أمريكية لردع إيران

لأول مرة منذ سنوات.. حاملتا طائرات أمريكية لردع إيران
http://almnatiq.net/?p=842609
المناطق - الرياض

ذكر قائد عسكري أميركي رفيع في بيان أن الجيش الأمريكي لديه حاملتا طائرات تعملان في الشرق الأوسط، مما يمثل أول استخدام مزدوج موسع للحاملات في المنطقة منذ سنوات وتحديدًا منذ 2012.

وأضاف البيان أن حاملتا الطائرات اللتين تعملان حاليا في المنطقة هما حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور وحاملة الطائرات هاري ترومان.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي في مؤتمر صحفي بالبنتاغون الجمعة ” سوف نحتفظ بهما لفترة من الوقت” .

وأضاف ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأميركية، إنه “سيحذر إيران ووكلائها من محاولة الرد الذي من شأنه أن يعرض للخطر القوات الأميركية وقوات التحالف أو شركائنا”.

وشدد على أن قيادته “في وضع جيد للدفاع عن قواتنا في جميع أنحاء المنطقة والرد على أي عدوان آخر ضد قواتنا”، مشيرا إلى أن وزير الدفاع منحه تواجد حاملتي طائرات لدعم مهام القيادة المركزية.

مضيفًا لدينا المرونة والقدرة والإرادة للرد على أي تهديد”.

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