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الأرصاد : هطول الأمطار رعدية على عدة مناطق

الأرصاد : هطول الأمطار رعدية على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=842624
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق(تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الشرقية، عسير ، الباحة، مكة المكرمة ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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