احدث الأخبار

أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل
أجواء المناطق
 ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة
أبرز المواد
 إنجاز جديد يحققه نادي الصحة الأول للتوستماسترز
منطقة الرياض
 رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 ميليشيا الحوثي تفجر مقر نقطة رقابة في مدينة الحديدة
أبرز المواد
 الصين تسجل 11 حالة إصابة إضافية و 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد : هطول الأمطار رعدية على عدة مناطق
أبرز المواد
 مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: حكومة المملكة تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد
أبرز المواد
 الصين: الجيش الأمريكي نقل فيروس كورونا إلى مدينة ووهان.. وواشنطن تستدعي السفير
أبرز المواد
 “مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية
منطقة جازان
 رواية ذبابة على أنف الرئيس تتنبأ بأحداث كورونا قبل عامين
أبرز المواد
 الفيفا يطلق “رصاصة الرحمة” على مباريات 45 يوما.. تأجيل كل المباريات الدولية
أبرز المواد
أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل

أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل

أجواء المناطق
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة

أبرز المواد
إنجاز جديد يحققه نادي الصحة الأول للتوستماسترز

إنجاز جديد يحققه نادي الصحة الأول للتوستماسترز

منطقة الرياض
رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

أجواء المناطق

رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=842635
المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – المهد – خيبر، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.

روابط ذات صلة

أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل

أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل
الأرصاد : هطول الأمطار رعدية على عدة مناطق

الأرصاد : هطول الأمطار رعدية على عدة مناطق
البعيجان في خطبة الجمعة : جدير بالمؤمن في وقت الشدة والرخاء والضيق والسعة والهناء أن يتوب إلى الله وأن يفوض أمره إليه وأن يلجأ إلى الله ويتوكل عليه

البعيجان في خطبة الجمعة : جدير بالمؤمن في وقت الشدة والرخاء والضيق والسعة والهناء أن يتوب إلى الله وأن يفوض أمره إليه وأن يلجأ إلى الله ويتوكل عليه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*