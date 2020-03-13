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إنجاز جديد يحققه نادي الصحة الأول للتوستماسترز

إنجاز جديد يحققه نادي الصحة الأول للتوستماسترز

منطقة الرياض
رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

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إنجاز جديد يحققه نادي الصحة الأول للتوستماسترز

إنجاز جديد يحققه نادي الصحة الأول للتوستماسترز
http://almnatiq.net/?p=842638
المناطق _ الرياض
في إنجاز جديد حقق نادي الصحة الأول للتوستماسترز  النقاط العشر التي منحته الحصول على لقب ( النادي المميز الرئيس).
ويعتبر نادي الصحة الأول أحد أندية التوستماسترز المهتمه بتطوير مهارات التواصل والخطابة والقيادة  لدى منسوبي وزارة الصحة بالعاصمة الرياض والذي أسهم كثيراً في تنمية وتطوير مهارات الأعضاء والتي عادت عليهم بالنفع في مسيرتهم الذاتيه والعملية.
ويتميز النادي بفريق عمل مميز بقيادة رئيس النادي الأستاذ علي قشيش ورئيس المنطقة (35)  الأستاذ عبدالرحمن الحمادي ورئيس القسم (R) الأستاذ محمد العتيبي.
الذين أسهموا في تعزيز نجاح النادي والحصول على عدد من الإنجازات التي تحفز على استمرارية نجاح المنظومة العملية والتقديم لماهو جديد لتعم الفائدة المرجوه جميع الأعضاء النادي.

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