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ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة

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ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة
http://almnatiq.net/?p=842643
المناطق _ متابعات

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم إلى 8086 حالةً.
وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي أن 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تأكدت خلال أمس مما رفع حصيلة الإصابات إلى 8086 حالة على مستوى البلاد حتى فجر اليوم.
وسجل عدد حالات الإصابة الجديدة مستوى الـ100 حالة لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغ 114 حالةً و 110 حالات يومي 12 و13 من مارس على التوالي.
وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 72 حالةً، بزيادة 5 حالات خلال أمس.كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء التام ليصل إلى 714 شخصًا، بزيادة قدرها 204 أشخاص خلال اليوم السابق.

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