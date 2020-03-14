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أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل

أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل
http://almnatiq.net/?p=842646
المناطق _ سكاكا

هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت محافظة القريات ومراكزها الحديثة والعيساوية والناصفة والوادي وغطي، ومحافظة طبرجل ومراكزها، النبك أبو قصر وبسيطاء وميقوع وأم نخيله، ومركز عذفاء شرق مدينة سكاكا.
جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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