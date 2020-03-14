احدث الأخبار

“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية
أبرز المواد
 1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر
المنطقة الشرقية
 بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء
أبرز المواد
 وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل
أجواء المناطق
 ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة
أبرز المواد
 إنجاز جديد يحققه نادي الصحة الأول للتوستماسترز
منطقة الرياض
 رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 ميليشيا الحوثي تفجر مقر نقطة رقابة في مدينة الحديدة
أبرز المواد
 الصين تسجل 11 حالة إصابة إضافية و 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد : هطول الأمطار رعدية على عدة مناطق
أبرز المواد
 مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: حكومة المملكة تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد
أبرز المواد
“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية

“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية

أبرز المواد
1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر

1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر

المنطقة الشرقية
بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء

بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء

أبرز المواد
وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد

وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد

أبرز المواد

وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد

وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=842650
المناطق _ الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات.
وأكد في تصريح له اليوم أن التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحًا أن الحالتين ستنقلان إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهما من المستشفى.

روابط ذات صلة

“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية

“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية
1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر

1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر
بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء

بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*