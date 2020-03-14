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1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر

1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر
http://almnatiq.net/?p=842657
المناطق _ حفر الباطن

أنجز الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن 1078 عملية جراحية منذ بداية شهر محرم إلى نهاية جمادى الآخرة لعام 1441هـ  ، تضمنت احصائيات العمليات جراحة العظام ، وجراحة العيون ، وتكميم المعدة ، بالإضافة إلى الأوعية الدموية ، والمخ والأعصاب ، وجراحة الفكين ،حيث تكللت جميعها بالنجاح ، وقدم الطاقم الطبي خدماته الصحية والعلاجية المتكاملة ،مع متابعة جميع الحالات بالعيادات الخارجية ولم يكن هناك أي مضاعفات تذكر ولله الحمد .

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