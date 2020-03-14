1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر

المناطق _ حفر الباطن

أنجز الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن 1078 عملية جراحية منذ بداية شهر محرم إلى نهاية جمادى الآخرة لعام 1441هـ ، تضمنت احصائيات العمليات جراحة العظام ، وجراحة العيون ، وتكميم المعدة ، بالإضافة إلى الأوعية الدموية ، والمخ والأعصاب ، وجراحة الفكين ،حيث تكللت جميعها بالنجاح ، وقدم الطاقم الطبي خدماته الصحية والعلاجية المتكاملة ،مع متابعة جميع الحالات بالعيادات الخارجية ولم يكن هناك أي مضاعفات تذكر ولله الحمد .