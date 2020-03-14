احدث الأخبار

استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بتبوك
الرياضة
 “مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية
أبرز المواد
 1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر
المنطقة الشرقية
 بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء
أبرز المواد
 وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل
أجواء المناطق
 ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة
أبرز المواد
 إنجاز جديد يحققه نادي الصحة الأول للتوستماسترز
منطقة الرياض
 رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 ميليشيا الحوثي تفجر مقر نقطة رقابة في مدينة الحديدة
أبرز المواد
 الصين تسجل 11 حالة إصابة إضافية و 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد : هطول الأمطار رعدية على عدة مناطق
أبرز المواد
استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بتبوك

استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بتبوك

الرياضة
“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية

“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية

أبرز المواد
1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر

1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر

المنطقة الشرقية
بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء

بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء

أبرز المواد

استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بتبوك

استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بتبوك
http://almnatiq.net/?p=842663
المناطق _ تبوك

تتواصل في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 ، التي تشمل أربع عشرة لعبة رياضية مختلفة سواء جماعية أو فردية، بمشاركة القواعد الجوية إضافة إلى كلية الملك فيصل الجوية.
وجاءت نتائج البطولات التي أقيمت على النحو التالي، حيث توجت قاعدة الملك فهد بالمركز الأول في بطولتي الكاراتيه وكرة اليد، فيما حصلت قاعدة الملك عبدالعزيز على المركز الأول في السباحة، وفي بطولة تنس الطاولة حققت قاعدة الملك سلمان المركز الأول ، وفي رفع الأثقال ولعبة الجودو حصدت قاعدة الملك عبدالله الميدالية الذهبية .
وتهدف البطولة إلى ترسيخ أهمية الرياضة لدى منسوبي القوات الجوية أولاً وإلى تأهيل وتحفيز العسكريين الرياضيين في القواعد الجوية للمشاركة في البطولات العسكرية التي تقام على مستوى القوات المسلحة أو لتمثيل منتخبات القوات المسلحة في المنافسات الدولية.

روابط ذات صلة

الفيفا يطلق “رصاصة الرحمة” على مباريات 45 يوما.. تأجيل كل المباريات الدولية

الفيفا يطلق “رصاصة الرحمة” على مباريات 45 يوما.. تأجيل كل المباريات الدولية
رونالدو “يعزل” نفسه !

رونالدو “يعزل” نفسه !
مدرب أرسنال: أدركت أنني مصاب بكورونا “قبل الكشف”

مدرب أرسنال: أدركت أنني مصاب بكورونا “قبل الكشف”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*