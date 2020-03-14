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العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا

أبرز المواد

العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا

العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا
http://almnatiq.net/?p=842673
المناطق - الرياض

أعلن رؤساء بلديات مانيلا الكبرى الستة عشر حظر التجول الليلة الماضية، وحثوا مراكز التسوق على الإغلاق لمدة شهر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما أعلنت الفلبين زيادة عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى ثماني حالات.
وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثمانية.
ورفع الرئيس رودريجو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى أعلى مستوى وأصدر إجراءات الحجر الصحي في العاصمة التي يقطنها 12 مليون نسمة على الأقل.
يذكر أن الفلبين سجلت حتى أمس 64 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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