احدث الأخبار

كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين
أبرز المواد
 رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية
أبرز المواد
 العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا
أبرز المواد
 ترامب: سألت أطباء البيت الأبيض.. ولا أشعر بأعراض كورونا !
أبرز المواد
 استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بتبوك
الرياضة
 “مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية
أبرز المواد
 1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر
المنطقة الشرقية
 بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء
أبرز المواد
 وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل
أجواء المناطق
 ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة
أبرز المواد
 إنجاز جديد يحققه نادي الصحة الأول للتوستماسترز
منطقة الرياض
كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين

كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين

أبرز المواد
رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية

رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية

أبرز المواد
العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا

العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا

أبرز المواد
ترامب: سألت أطباء البيت الأبيض.. ولا أشعر بأعراض كورونا !

ترامب: سألت أطباء البيت الأبيض.. ولا أشعر بأعراض كورونا !

أبرز المواد

كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين

كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين
http://almnatiq.net/?p=842680
المناطق - الرياض

يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على خلفية المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وكان أردوغان قال في وقت سابق إنه سيستقبل ميركل، وماكرون في 17 مارس في إسطنبول، لإجراء محادثات بشأن المهاجرين، وسوريا.

لكن تقرَّر لاحقا إجراء المناقشات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في “إجراء احترازي من فيروس كورونا”، وفق الوكالة.

وسيتطرق المجتمعون إلى الأزمة التي نشأت بعد قرار تركيا في فبراير السماح لآلاف المهاجرين بالعبور نحو أوروبا، وهو قرار تسبب في تدفق أعداد كبيرة منهم نحو الحدود اليونانية، وأثار توترات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

روابط ذات صلة

رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية

رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية
العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا

العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا
ترامب: سألت أطباء البيت الأبيض.. ولا أشعر بأعراض كورونا !

ترامب: سألت أطباء البيت الأبيض.. ولا أشعر بأعراض كورونا !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*