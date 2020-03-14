احدث الأخبار

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في النمسا إلى 602 إصابة
أبرز المواد
 كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين
أبرز المواد
 رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية
أبرز المواد
 العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا
أبرز المواد
 ترامب: سألت أطباء البيت الأبيض.. ولا أشعر بأعراض كورونا !
أبرز المواد
 استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بتبوك
الرياضة
 “مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية
أبرز المواد
 1078 عملية ناجحة أجراها مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في 6 أشهر
المنطقة الشرقية
 بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء
أبرز المواد
 وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل
أجواء المناطق
 ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة
أبرز المواد
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في النمسا إلى 602 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في النمسا إلى 602 إصابة

أبرز المواد
كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين

كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين

أبرز المواد
رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية

رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية

أبرز المواد
العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا

العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا

أبرز المواد

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في النمسا إلى 602 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في النمسا إلى 602 إصابة
http://almnatiq.net/?p=842684
المناطق - الرياض

أعلنت السُلطات النمساوية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 602 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة في بيان أنه تم إجراء 7467 اختبارًا لكشف فيروس كورونا في مختلف المناطق النمساوية.
وأوضحت أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ ست حالات، فيما شهدت النمسا حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس.
يذكر أن الحكومة النمساوية اتخذت عدة إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا منها إغلاق المدارس الثانوية ابتداءً من يوم الاثنين وإغلاق المحال التجارية ووقف الرحلات إلى فرنسا وسويسرا وإسبانيا.

روابط ذات صلة

كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين

كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين
رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية

رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية
العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا

العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*