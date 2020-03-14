شاهد.. السلام بالنظر.. وزير الصحة يُطبق عملياً الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”

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http://almnatiq.net/?p=842695
المناطق - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وهو يتبادل التحية مع عدد من الأشخاص دون مصافحة أثناء وجوده في أحد الاجتماعات.

وأظهر الفيديو الربيعة وهو واقف ويرد السلام بالنظر كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والذي أصاب 86 حالة في المملكة حتى الآن.

والوزير الربيعة كان قد حذر في وقت سابق عبر حسابه بـ”تويتر”، من المصافحة والأماكن المزدحمة، داعياً إلى الاهتمام بنظافة اليدين وأن يعزل الشخص نفسه مباشرة عند وجود أي أعراض انفلونزا وأن يتصل بـ937.

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