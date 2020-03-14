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إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لكوفيد ١٩

إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لكوفيد ١٩
http://almnatiq.net/?p=842699
المناطق - واس

أطلقت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة ومؤسسة الأعمال الخيرية السويسرية صندوقًا للتضامن والاستجابة لوباء كوفيد ١٩.
ويجمع الصندوق التبرعات من الدول المانحة والأفراد والشركات والمؤسسات، لدعم عمل منظمة الصحة لمساعدة البلدان على الاستجابة للوباء.
وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس إن العالم في مرحلة حرجة للاستجابة للفيروس، ويحتاج إلى الجميع للمشاركة في هذا الجهد الضخم للحفاظ علي سلامة العالم، مشيرًا إلى وجود عدة موسسات دولية دعمت إطلاق هذا الصندوق.
وتوجه أموال الصندوق إلى إجراءات التاهب الإستراتيجي لتمكين جميع البلدان، من الاستعداد والاستجابة للأزمة، بما في ذلك سرعة الكشف عن الحالات ووقف انتقال الوباء ورعاية المتضررين، إضافة إلى تمويل معدات الحماية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتجهيز المختبرات التشخيصية وتحسين الرقابة وجمع البيانات، وإنشاء وصيانة وحدات العناية المركزة، وتعزيز سلاسل التوريد، وتسريع البحث وتطوير اللقاحات والعلاجات.

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