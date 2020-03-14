الصحة الكويتية تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت وزارة الصحة الكويتية أربع حالات مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 104 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الحالات الأربع الجديدة منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان وحالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا.