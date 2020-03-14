احدث الأخبار

الصحة الكويتية تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لكوفيد ١٩
أبرز المواد
 شاهد.. السلام بالنظر.. وزير الصحة يُطبق عملياً الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”
أبرز المواد
 بولندا وروسيا تغلقان حدودهما مع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا
أبرز المواد
 حكومة الإمارات تعلن تفعيل نظام “العمل عن بعد”
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في النمسا إلى 602 إصابة
أبرز المواد
 كورونا يفرض كلمته.. ميركل وماكرون وأردوغان يجتمعون “عن بعد” لبحث قضية المهاجرين
أبرز المواد
 رغم التحذير الأمريكي.. استهداف معسكر “التاجي” بالعراق للمرة الثانية
أبرز المواد
 العاصمة الفلبينية تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد ثامن وفاة بالكورونا
أبرز المواد
 ترامب: سألت أطباء البيت الأبيض.. ولا أشعر بأعراض كورونا !
أبرز المواد
 استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بتبوك
الرياضة
 “مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية
أبرز المواد
الصحة الكويتية تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصحة الكويتية تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لكوفيد ١٩

إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لكوفيد ١٩

أبرز المواد
شاهد.. السلام بالنظر.. وزير الصحة يُطبق عملياً الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”

شاهد.. السلام بالنظر.. وزير الصحة يُطبق عملياً الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”

أبرز المواد
بولندا وروسيا تغلقان حدودهما مع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

بولندا وروسيا تغلقان حدودهما مع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

أبرز المواد

الصحة الكويتية تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصحة الكويتية تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=842702
المناطق - واس

سجلت وزارة الصحة الكويتية أربع حالات مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 104 حالات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الحالات الأربع الجديدة منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان وحالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا.

روابط ذات صلة

إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لكوفيد ١٩

إطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لكوفيد ١٩
شاهد.. السلام بالنظر.. وزير الصحة يُطبق عملياً الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”

شاهد.. السلام بالنظر.. وزير الصحة يُطبق عملياً الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”
بولندا وروسيا تغلقان حدودهما مع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

بولندا وروسيا تغلقان حدودهما مع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*