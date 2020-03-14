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“الصحة” : إجازة طبية للملتزمين بالحجر المنزلي

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“الصحة” : إجازة طبية للملتزمين بالحجر المنزلي

“الصحة” : إجازة طبية للملتزمين بالحجر المنزلي
http://almnatiq.net/?p=842718
المناطق - واس

أعلنت الصحة أن كل مسافر قدم إلى المملكة من تاريخ 13 مارس 2020 وما بعده فإنه يجب أن يبقى في الحجر المنزلي وسيمنح إجازة مرضية تعادل مدة حجره. وحددت الصحةُ دولًا أخرى يجب على القادمين منها البقاء في الحجر المنزلي لكل من قدم منها وسيعطى القادمون منها إجازاتٍ طبيةً بتواريخَ معينةٍ حيث حددت الصحة أسماء هذه الدول والتواريخ عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ، وذلك على النحو التالي :
(28فبراير ومابعده للقادمين من ” الصين ، واليابان، وكوريا الجنوبية،وإيطاليا، وتركيا،وسنغافورة، ومصر ، والعراق،ولبنان ، وسوريا،وإيران)
( 8مارس ومابعده للقادمين من ” فرنسا، وأسبانيا، وإندونيسيا،وسويسرا، وألمانيا)
( 11مارس ومابعده للقادمين من ” المملكة المتحدة ، والنمسا،والدنمارك، وأمريكا،وهولندا ، والنرويج ، والسويد)
وأشارت الوزارة أن بإمكانهم الحصول على الإجازة عبر تطبيق صحتي، من خلال الرابط : http://onelink.to/yjc3nj, موضحة أنه يمكن الدخول على تطبيق صحتي والنقر على خيار الإجازات المرضية، حيث ستعرض واجهة التطبيق تفاصيل الإجازة المرضية من “مدتها، والمنشأة الصحية الذي كان الكشف فيها واسم الطبيب … إلخ ” وبعدها ينقر على أيقونة المشاركة في أسفل الصفحة واختيار التطبيق المراد المشاركة من خلاله أو خيار الطباعة واستعراض الإجازة وطباعتها.
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارا للتدابير الوقائية المطبقة حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه بإذن الله.
وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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