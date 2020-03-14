تعليق النشاط الرياضي في المملكة حتى إشعار آخر

تعليق النشاط الرياضي في المملكة حتى إشعار آخر

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تعليق النشاط الرياضي في المملكة حتى إشعار آخر

تعليق النشاط الرياضي في المملكة حتى إشعار آخر
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المناطق - متابعات

أعلنت وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من غداً الأحد وحتى إشعار آخر بسبب فيروس “كورونا”.
وبينت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية، وبناءً عليه تم تعليق النشاط الرياضي.

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