الكشافة العربية تناقش مواجهة فيروس كورونا الجديد

الكشافة العربية تناقش مواجهة فيروس كورونا الجديد

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الكشافة العربية تناقش مواجهة فيروس كورونا الجديد

الكشافة العربية تناقش مواجهة فيروس كورونا الجديد
http://almnatiq.net/?p=842724
القاهرة - مبارك الدوسري

عقدت اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية والشراكات بالمنظمة الكشفية العربية ، اليوم اجتماعاً افتراضيا عبر الأنترنت من خلال تطبيق zoom   بدعوة من رئيس اللجنة وبمشاركة إدارة تنمية المجتمع  والشراكات بالإقليم  الكشفي العربي ، لمناقشة العديد من النقاط المُدرجة على جدول الأعمال، والتي أتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وأوضح رئيس اللجنة صخر حميد أن الاجتماع أقر تنفيذ حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد بالتعاون مع اللجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والاتصال ، انطلاقا من دور اللجنة التوعوي بتثقيف الجميع بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه ، حيث ستشتمل الحملة على التعريف بأهم أعراض الفيروس، وطرق انتقاله، وما يتوجب فعله في حال اشتباه الإصابة به .

كما ناقشت اللجنة  خطط عملها خلال عام ٢٠٢٠ و أليات التنفيذ والتوصيات والتكليفات لأعضاء اللجنة خلال الفترة القادمة .

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