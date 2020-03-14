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الكشافة تدعو الى التواصل معها الكترونياً ضمن الإجراءات الاحترازية

الكشافة تدعو الى التواصل معها الكترونياً ضمن الإجراءات الاحترازية

منطقة الرياض

الكشافة تدعو الى التواصل معها الكترونياً ضمن الإجراءات الاحترازية

الكشافة تدعو الى التواصل معها الكترونياً ضمن الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=842727
الرياض - مبارك الدوسري

دعت جمعية الكشافة العربية السعودية ، جميع قطاعاتها وأعضائها وشركاء النجاح والمستفيدين من الجهات الرسمية والأهلية والشخصية ، إلى التواصل معها خلال تلك الفترة عند الحاجة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]  ، وعلى رقم الهاتف 0114039911 تحويلة ( 267 ) خلال أوقات الدوام الرسمي من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الخامسة والنصف الى التاسعة مساء حتى إشعار آخر . 

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن هذا الإجراء يأتي  ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الجمعية فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا الجديد .

وكان معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد اصدر قراراً بإيقاف جميع المشاريع والبرامج والأنشطة الكشفية الداخلية والخارجية في جميع القطاعات والجهات والوحدات الكشفية حتى إشعار آخر ، واستثنى القرار ماتطلبه الجهات الرسمية المعنية من مشاركة عشائر الجوالة والقادة والرواد للمساهمة في تفعيل الخطط الوقائية للمملكة في التصدي للأمراض الوبائية .  

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