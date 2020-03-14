«كورونا» يؤجل نصف نهائي كأس العرب

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، السبت، تأجيل مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر للحد من إنتشار فيروس «كورونا».

وأكد الاتحاد العربي أن هذا الإجراء يأتي في إطار المستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمي “فيروس «كورونا»” وحرصاً منه على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة في مختلف الدول، وحفاظاً على سلامة الجميع.

وكان من المنتظر أن تلعب مواجهة إياب نصف نهائي البطولة بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري غداً الأحد، وفريقا الشباب والاتحاد الإثنين المقبل في الرياض، إلا أن قرار التأجيل سبق إقامة المباراتين.