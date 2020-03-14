الصحة تنفي تسجيل إصابتين بـ كورونا في الرياض والقنفذة

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ما يتم تداوله بشأن تسجيل إصابتين بـ كورونا في الرياض2 والقنفذة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنه لا صحة عن ما يتم تداوله حول التغريدتين المزورتين بتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، وتسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة، وندعو الجميع إلى التواصل مع @SAUDIMOH937 لأي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.