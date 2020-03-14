رضا المستفيدين بالشرقية يوصي بتشكيل لجنة تنفيذية .. ويناقش ترتيبات عقد ملتقى خاص بالقياس الذاتي

الدمام - فتحية عبدالله

عقدت اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، اجتماعها الثالث لهذا العام، والذي انطلقت فعالياته صباح أمس الخميس بمشاركة الأعضاء عبر البث الإلكتروني المباشر من مقر المشروع بفرع معهد الإدارة العامة بالدمام، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

وقد أستهل الاجتماع الذي أداره المدير التنفيذي ‏للمشروع سعد القحطاني، بتسليطه الضوء على خطط المشروع وإنجازاته في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين وتقديم الدعم الاستشاري والتدريب لتلك الجهات، اضافة لوقوفه على أبرز ملامح نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات من الخدمات التي تقدمها (لطرق السريعة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية) والتي جاءت في طيات التقرير الذي أصدره المشروع مؤخراً بمشاركة أراء ما يقارب من ألف (1000) مستفيد ومستفيدة من خلال المسح الميداني .

وفي الأثناء قدم عضوا فريق الدعم الاستشاري للمشروع خميس مطران، خلال البث المباشر للاجتماع عرضاً سلط خلاله الضوء على أبرز ما جاء في التقرير الخاص بقياس نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات من الخدمات التي تقدمها البلديات بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والتي استخلصها المشروع مؤخراً عبر رصد أراء أكثر من “2800 ” مستفيد ومستفيدة في المسح الميداني.

كما واصل الاجتماع فعالياته باستعراض عضو اللجنة العليا المهندس عدنان المنصور، للمحطات الاستراتيجية التي مرت بها خطة المشروع والفصول الناجعة التي شهدتها في سبيل تطويره من عام 2016 حتى عام 2020م، وصولاً لوقوفه على الأهداف الرئيسية التي تحققت للمشروع والمتمثلة في: الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية للمستفيدين والمستفيدات.

إلى ذلك اتفق نائب رئيس اللجنة العليا للمشروع الأستاذ عبدالله العسكر، وأعضاء اللجنة العليا للمشروع في ختام اجتماعهم: ممثلاً في الدكتور ناصر الشلعان، والدكتور محمد باجنيد، كذلك الدكتور خالد الفلاح، والدكتورة حصة العتيبي، إضافة للمهندس عدنان المنصور، والدكتور صالح الحميدان، إضافة للمهندس جميل البقعاوي، والأستاذ عبدالعزيز المحبوب، كذلك المهندس عبدالعزيز الخيال، بالاتفاق على حزمة من التوصيات كان في مقدمتها: تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من أعضاء اللجنة العليا يتم تحديد أهدافها ومهامها من قبل رئيس اللجنة العليا للمشروع ومن قبل نائبه، إضافة لمناقشتهم لاستعدادات المشروع لاحقاً للعمل على تنظيم ملتقى خاص بالقياس الذاتي لرضا المستفيدين، وصولاً لفتح باب النقاش وإبداء مرئياتهم تجاه كل ما من شأنه تجويد خارطة منظومة المشروع ووضع فرص التحسين له بما يحقق الأهداف المنشودة.

وفي السياق ذاته تقدم نائب رئيس اللجنة العليا للمشروع الأستاذ عبدالله العسكر، نيابة عن رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، بالشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس المشروع (حفظهم الله)، على دعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، والشكر موصول لأعضاء اللجنة العليا للمشروع، ولجميع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ولمنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقاً لما خطط له .