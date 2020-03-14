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بدء القبول في مرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية بالجامعة الإسلامية

بدء القبول في مرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية بالجامعة الإسلامية

منطقة المدينة المنورة
أمانة نجران تعزز إجراءاتها الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

أمانة نجران تعزز إجراءاتها الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

منطقة نجران
بالشراكة مع إدارة المساجد صحة حفر الباطن تقدم الإرشادات الوقائية عن فيروس كورونا

بالشراكة مع إدارة المساجد صحة حفر الباطن تقدم الإرشادات الوقائية عن فيروس كورونا

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المنطقة الشرقية

بالشراكة مع إدارة المساجد صحة حفر الباطن تقدم الإرشادات الوقائية عن فيروس كورونا

بالشراكة مع إدارة المساجد صحة حفر الباطن تقدم الإرشادات الوقائية عن فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=842746
المناطق - حفرالباطن
بالشراكة مع إدارة المساجد ،وتفعيلًا لدورها الوقائي تجاه المجتمع ،صحة حفر الباطن تقدم منشوراتها  الوقائية بجامع الراجحي حيث أحتوت المنشورات على الإرشادات الوقائية لتجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين جيداً بعد استخدام المصاحف في المساجد. كما تضمنت الإجراءات الوقائية الصحية، نظافة وتعقيم الأماكن مع تعزيز إجراءات الوقاية من خلال أتباع آلية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد السعال أو العطس،ووضع المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم بالإضافة إلى نشر المفاهيم الصحية الصحيحة حول إرتداء الكمامات للمصابين أو رعاية شخص لديه أعراض تنفسية.

وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية تؤكد صحة حفر الباطن على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية .

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