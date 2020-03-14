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بدء القبول في مرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية بالجامعة الإسلامية

بدء القبول في مرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية بالجامعة الإسلامية

منطقة المدينة المنورة
أمانة نجران تعزز إجراءاتها الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

أمانة نجران تعزز إجراءاتها الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

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بالشراكة مع إدارة المساجد صحة حفر الباطن تقدم الإرشادات الوقائية عن فيروس كورونا

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بدء القبول في مرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية بالجامعة الإسلامية

بدء القبول في مرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية بالجامعة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=842754
المناطق - المدينة المنورة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية، عبر بوابة القبول الالكترونية (منحتي) اعتبارًا من 13 رجب الحالي ولمدة 6 أشهر، على الرابط: https://admission.iu.edu.sa/LanguagePsge.aspx
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن عثمان اليتيمي أن القبول متاح في مسارين، المسار النظري الشرعي: (الشريعة، الدعوة وأصول الدين، القرآن الكريم، الحديث الشريف، اللغة العربية، الأنظمة والدراسات القضائية) والمسار التطبيقي العلمي: (السنة التحضيرية المؤهلة  لكليات: العلوم، والهندسة، والحاسب الآلي).
وأوضح بأنه يشترط لطالب المنحة الخارجية الراغب في التقديم أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من المملكة أو خارجها، وألا يكون قد مضى على ثانويته خمس سنين، ألا يزيد عمره عن 25 سنة عند بدء الدراسة، ولا يقل عن 17سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة القدرات العامة  إن كانت ثانويته من داخل المملكة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها عمادة القبول والتسجيل، وأن يكون لائقًا طبيًا، وأن يرفق تزكيتين علميتين من جهة حكومية في بلده أو شخصيتين علميتين، كما يشترط أن يكون المتقدم لكلية القرآن حافظًا للقرآن الكريم كاملاً. مضيفًا بأنه يشترط للمسار العلمي التطبيقي:  أن تكون شهادته الثانوية علمية تطبيقية، مع إجادة اللغة العربية أو الإنجليزية.

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