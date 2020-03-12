جامعة بيشة تعالج مصاعب طلاب المناطق النائية في التعلم الإلكتروني

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أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة بيشة الدكتور سعد بن ملهي الشهراني أنه تم اتخاذ عدد من الحلول التقنية لمعالجة الملاحظات الفنية التي نتجت عن الإقبال اللافت على نظام “البلاك بورد” خلال الأسبوع الماضي مع بدء تنفيذ توجيه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتفعيل التعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بالمملكة.

وقال الدكتور الشهراني إنه تم استخدام المنصات التعليمية المختلفة ومنصة شمس، ومنصات خدمات المؤتمرات عن بُعد باستخدام الحوسبة السحابية مثل (zoom ،Google Classroom) لتخفيف الضغط على النظام، كما تم رفع مقترح بالسماح لبعض مدرسي الفترة الصباحية والذين لديهم تواصل مستمر مع الطلاب بإقامة محاضراتهم في الفترة المسائية. مضيفاً بأنه تم معالجة مصاعب طلاب وطالبات المناطق النائية عن طريق رفع المحتوى وتسجيل المحاضرات وإضافة أنشطة تفاعلية متنوعة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الدعم لعدد (1412) تذكرة دعم فني من أعضاء هيئة التدريس والطلاب خلال الأسبوع الماضي شملت دعم فني وايميل واتصال والواتساب، وقد تم نشر فيديوهات توضيحية لاستخدام البلاك بورد وتقديم دورات تدريبية لـ 724 من أعضاء هيئة التدريس. مبيناً بأن العمادة أعدت خطة تنفيذية لتقييم الطلبة وإجراء الاختبارات النهائية عن بعد بالتنسيق مع الكليات.