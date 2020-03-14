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وزراء صحة مجلس التعاون يستعرضون مستجدات كورونا في دول المجلس

وزراء صحة مجلس التعاون يستعرضون مستجدات كورونا في دول المجلس

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أمانة نجران تعزز إجراءاتها الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

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منطقة نجران

وزراء صحة مجلس التعاون يستعرضون مستجدات كورونا في دول المجلس

وزراء صحة مجلس التعاون يستعرضون مستجدات كورونا في دول المجلس
http://almnatiq.net/?p=842760
المناطق - واس

استعرض أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور الأمين العام للمجلس آخر التطورات والمستجدات لفيروس كورونا 19-COVID ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس في دول المجلس .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت عبر الاتصال المرئي ، حيث تم تقديم نبذة عن الوضع الحالي في كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفيروس وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ.
وثمن معالي الوزراء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول المجلس ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية الأهلية في هذه الظروف.
وحث معالي الوزراء المواطنين والمقيمين في دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.
و أكد معالي الوزراء أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع اسبوعي على مستوى وكلاء وزارات الصحة بين دول المجلس لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل البيانات عن طريق مكتب اللوائح الصحية الدولية.
وقد ثمّن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون على مكافحة المرض والتعامل مع كل المستجدات بما يضمن – بحول الله – سلامة المواطنين والمقيمين بدول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات الصحة.

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