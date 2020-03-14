الأردن يواجه كورونا بـ تعليق الطيران والتعليم والصلاة

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http://almnatiq.net/?p=842773
المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم السبت، وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة، اعتباراً من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية.

وقال الرزاز في بيان: “سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري”.

وأضاف أنه “يستثنى من ذلك كوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بما فيها الحجر الذاتي لمدة 14 يوما”.

وتابع: “وعليه، تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري”.

ووجه الرزاز “الأردنيين المتواجدين في الخارج إلى البقاء في أماكنهم. أما الأردنيون المتواجدون في دول الجوار والمضطرون للعودة، فيستطيعون الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، ويخضعون لإجراءات وزارة الصحة”.

وأشار الرزاز إلى “تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد ولمدة أسبوعين”.

وأعلن “وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة، وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح، والتأكيد على أهمية التزام المواطنين قدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلا للضرورة”.

كما قرر رئيس الوزراء وبتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس “إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة”.

ولم يسجل الأردن سوى مصاب واحد غادر المستشفى، الجمعة، بعد فحوصات طبية أثبتت شفاءه.

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