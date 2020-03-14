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حالات شفاء إضافية لمصابين بفيروس كورونا الجديد في الإمارات

http://almnatiq.net/?p=842782
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا الجديد وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية : إن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من دولة الإمارات وشخص من الهند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الإمارات 23 حالة، موضحة أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد تم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضع المصابين تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

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