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تعليق النشاط الرياضي في السعودية حتى إشعار آخر

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المناطق_واس

أعلنت وزارة الرياضة، السبت، تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من غداً الأحد وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وبينت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية، وبناءً عليه تم تعليق النشاط الرياضي.
وكانت وزارة الرياضة استبقت هذه الخطوة بتعليق الحضور الجماهيري في جميع المسابقات، للحد من انتشار الفيروس، قبل أن تعلق النشاط الرياضي بالكامل السبت.

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