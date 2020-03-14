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الرئيس المصري يوجّه بتعليق الدراسة في البلاد لمدة أسبوعين ويخصص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة “كورونا”

الرئيس المصري يوجّه بتعليق الدراسة في البلاد لمدة أسبوعين ويخصص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=842784
المناطق_وكالات

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس في البلاد لمدة أسبوعين ابتداء من غدٍ الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له أن الرئيس السيسي وجّه أيضًا خلال اجتماعٍ مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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