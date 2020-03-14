أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين ما يقارب 250 مواطناً, وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم, وذلك بمطار مانيلا, تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة.
وقدم السفير البصيري الشكر والتقدير لمدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير على الجهود التي قدمها خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.
سفارة المملكة في الفلبين تجلي ما يقارب 250 مواطناً
أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين ما يقارب 250 مواطناً, وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم, وذلك بمطار مانيلا, تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة.
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