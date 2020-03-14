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سفارة المملكة في الفلبين تجلي ما يقارب 250 مواطناً

سفارة المملكة في الفلبين تجلي ما يقارب 250 مواطناً
http://almnatiq.net/?p=842786
المناطق_الرياض

أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين ما يقارب 250 مواطناً, وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم, وذلك بمطار مانيلا, تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة.
وقدم السفير البصيري الشكر والتقدير لمدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير على الجهود التي قدمها خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.

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