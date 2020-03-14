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للحد من انتشار كورونا.. رش المبيدات والمطهرات في 200 حي بـ«القطيف»

للحد من انتشار كورونا.. رش المبيدات والمطهرات في 200 حي بـ«القطيف»

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للحد من انتشار كورونا.. رش المبيدات والمطهرات في 200 حي بـ«القطيف»

للحد من انتشار كورونا.. رش المبيدات والمطهرات في 200 حي بـ«القطيف»
http://almnatiq.net/?p=842790
المناطق_القطيف

واصلت بلدية محافظة القطيف جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد من خلال مواصلة عمليات الرش بالمبيدات لـ 200 حي بالمحافظة مع استخدام المطهرات والمعقمات في الأسواق ومواقع ألعاب الأطفال.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني البلدية أنه جرى رفع كميات من الأنقاض والنفايات الصلبة بلغت 14.550 م3، إضافة إلى رفع 3711 طناً من النفايات المنزلية، وغسل 600 برميل نفاية، و 396 حاوية، ومعالجة وضع 61 حاوية.

وأكد رئيس البلدية أهمية اتباع وسائل السلامة واستخدام المطهرات والمعقمات، مشيداً بتعاون المواطنين وتجاوبهم بإغلاق الأسواق الجائلة ومحلات الطيور ، إضافة إلى حظر الجلوس في المطاعم والمقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية.

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