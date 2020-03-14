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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
http://almnatiq.net/?p=842794
المناطق_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 3,099 سلة غذائية في 40 قرية تابعة لمديريات حيران وميدي وحرض وعبس المحاذية لمحافظة صعدة بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18,591 فردا.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.

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