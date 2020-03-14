جامعة الشمالية تسمح لجميع منسوبيها بعدم الحضور لمن يستطيع القيام بعمله من المنزل

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وجه معالي مدير جامعة الحدود الشمالية أ.د .محمد بن يحيى الشهري ،وتماشيا مع التوجهات الحالية التي تتخذها الدولة _ أيدها الله _ المتعلقة بالجهود الوقائية لمكافحة التشار فيروس كورونا الجديد ( 19-COVID ) عدد من القرارات اعتبارات من يوم الأحد الموافق 20/7/1441 ،ولمدة أسبوعين ،وهي السماح لجميع منسوبي الجامعة من اعضاء هيئة تدريس واداريين وفنيين بعدم الحضور للجامعة لمن يستطيع القيام بعمله من المنزل من طريق الشبكة ،وكذلك السماح بعدم الحضور للجامعة لمن لا تدعو حاجة العمل إلى تواجده بمقر عمله مع التعهد عليه بان يكون على تواصل يوميا برئيسة المباشر والحضور لمقر العمل حالة استدعائه ،إضافة إلى تحديد عدد ساعات العمل اليومي وفق احتياج العمل من قبل العميد أو مدير الإدارة ويتم عمل جدول لتوزيع العمل وفق متطلبات العمل ،وتؤكد الجامعة على أنها وضعت الخطط المناسبة لاستمرار العمل بكفاءة جميع فروع الجامعة.