احدث الأخبار

التجمع الصحي بالشرقية يكشف ملابسات ولادة امرأة داخل مركبة زوجها
أبرز المواد
 وكالة “أنسا” الإيطالية: الدواء جاهز للقضاء على فيروس كورونا
أبرز المواد
 الرئيس المصري يوجّه بتعليق الدراسة في البلاد لمدة أسبوعين ويخصص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة “كورونا”
أبرز المواد
 ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 178 إصابة
أبرز المواد
 «التعليم» توفر وسائل تعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات طوال اليوم
أبرز المواد
 جامعة الشمالية تسمح لجميع منسوبيها بعدم الحضور لمن يستطيع القيام بعمله من المنزل
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
أبرز المواد
 تعليق النشاط الرياضي في السعودية حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 حالات شفاء إضافية لمصابين بفيروس كورونا الجديد في الإمارات
أبرز المواد
 «الجامعة الإسلامية» تبدأ القبول لطلاب المنح الخارجية.. التفاصيل والشروط
أبرز المواد
 للحد من انتشار كورونا.. رش المبيدات والمطهرات في 200 حي بـ«القطيف»
أبرز المواد
 “الصحة” تُعلن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
التجمع الصحي بالشرقية يكشف ملابسات ولادة امرأة داخل مركبة زوجها

التجمع الصحي بالشرقية يكشف ملابسات ولادة امرأة داخل مركبة زوجها

أبرز المواد
وكالة “أنسا” الإيطالية: الدواء جاهز للقضاء على فيروس كورونا

وكالة “أنسا” الإيطالية: الدواء جاهز للقضاء على فيروس كورونا

أبرز المواد
الرئيس المصري يوجّه بتعليق الدراسة في البلاد لمدة أسبوعين ويخصص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة “كورونا”

الرئيس المصري يوجّه بتعليق الدراسة في البلاد لمدة أسبوعين ويخصص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة “كورونا”

أبرز المواد
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 178 إصابة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 178 إصابة

أبرز المواد

«التعليم» توفر وسائل تعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات طوال اليوم

«التعليم» توفر وسائل تعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات طوال اليوم
http://almnatiq.net/?p=842805
المناطق_الرياض

أتاحت وزارة التعليم الخيارات التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات من منازلهم، من خلال توفيرها الوسائل الفضائية والإلكترونية التي تسهم في إيصال الرسالة التعليمية بصورة متكاملة طوال اليوم.

ووضعت الوزارة عدداً من الوسائل التعليمية المختارة أمام الطلاب والطالبات لحضور دروسهم اليومية، حيث خصصت شبكة قنوات “عين” 19 قناةً تلفزيونيةً تبث الدروس لجميع المراحل الدراسية على قمر عربسات كخيار متاح لجميع مراحل التعليم؛ ليتمكن الطلاب والطالبات خلالها من متابعة يومهم الدراسي من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12,30 ظهراً.

وتُعاد طوال اليوم، وكذلك على رابط قناة عين على يوتيوب على مدار الساعة، وبوابة عين المخصصة لتقديم المواد الإثرائية الرقمية، كما قدمت الوزارة المنصات التعليمية التفاعلية وتشمل منظومة التعليم الموحد بواسطة الموقع الإلكتروني وتطبيق خاص للهواتف الذكية، إلى جانب بوابة المستقبل التي تغطي 3700 مدرسة في 33 إدارة تعليم، كما كلفت وزارة التعليم 127 مشرفاً ومعلماً لإيصال الدروس اليومية للطلاب والطالبات من خلال 19 قاعةً دراسيةً، لتقديم 112 مادةً تعليميةً لجميع المراحل.

وأكدت وزارة التعليم أن جميع القنوات والتطبيقات المتاحة؛ تأتي لتسهيل واستمرار عملية التعليم دون انقطاع، وبشكل اختياري يتوافق مع الإمكانات والظروف للطلاب وأولياء أمورهم، حيث سعت الوزارة لتقديم الحلول التقنية والحلول التعليمية بحسب إمكانات كل طالب، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أدوارهم في دعم الطلاب والطالبات لضمان استمرار العملية التعليمية للأبناء عبر قنوات التعليم الرقمية التي وفرتها لجميع المراحل، كما تعمل الوزارة على تفعيل التواصل المستمر بين القطاعات التعليمية وفرق العمل مع أولياء الأمور لرفع الأداء وتحسين كفاءة الأعمال.

روابط ذات صلة

التجمع الصحي بالشرقية يكشف ملابسات ولادة امرأة داخل مركبة زوجها

التجمع الصحي بالشرقية يكشف ملابسات ولادة امرأة داخل مركبة زوجها
وكالة “أنسا” الإيطالية: الدواء جاهز للقضاء على فيروس كورونا

وكالة “أنسا” الإيطالية: الدواء جاهز للقضاء على فيروس كورونا
الرئيس المصري يوجّه بتعليق الدراسة في البلاد لمدة أسبوعين ويخصص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة “كورونا”

الرئيس المصري يوجّه بتعليق الدراسة في البلاد لمدة أسبوعين ويخصص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*