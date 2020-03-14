التجمع الصحي بالشرقية يكشف ملابسات ولادة امرأة داخل مركبة زوجها

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كشف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ملابسات مقطع فيديو متداول حول ولادة امرأة داخل مركبة زوجها أمس الجمعة أمام باب الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.

وأوضح المجمع الصحي في بيان له اليوم السبت أن زوج المرأة وهو من الوافدين حضر إلى المستشفى عند الواحدة من ظهر أمس الجمعة برفقة زوجته و3 سيدات أخريات، مضيفا أن إحدى السيدات المرافقات دخلت إلى الطوارئ وأفادت بحالة ولادة أمام الباب، وعند حضور الطبيبة المتواجدة فوجئت بأن السيدة قد ولدت داخل السيارة.

وتابع البيان “أنه عند محاولة الفريق الطبي نقل السيدة إلى قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لما بعد الولادة، رفض زوجها ذلك”.

ولفت التجمع إلى أن الطبيبة المناوبة قامت بواجبها الطبي على أكمل وجه رغم تعالي صراخ الشخص وتهجمه على الفريق الطبي؛ كما ظهر في الفيديو، والذي يعد مخالفة للأنظمة التي تمنع ذلك، مشيرا إلى أنه عند استدعاء رجال الأمن بالمستشفى لاذ الزوج بالفرار، فيما تم تسجيل محضر في قسم الشرطة بالواقعة وبانتظار استكمال الإجراءات الأمنية في هذا الخصوص.

وشدد البيان على أن أهلية العلاج حق مكفول للجميع، إلا أن التجاوز على الممارسين الصحيين أو تأليب الرأي العام على المنشآت الحكومية أمر مرفوض؛ وهو ما استدعى تسجيل البلاغ في قسم الشرطة لتتخذ إجراءاتها النظامية حيال ذلك.