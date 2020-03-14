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المملكة تدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن كورونا

المملكة تدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن كورونا

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المملكة تدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن كورونا

المملكة تدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن كورونا
http://almnatiq.net/?p=842819
المناطق_الرياض
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي؛ أنه انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص. وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ فقد عملت “المؤسسة” على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتضمنت حزمة من الإجراءات الآتي:
أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص:
1. برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program:
إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.
2. برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program:
تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
3. برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program:
إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.

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