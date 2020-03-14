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«المطارات» تكشف حقيقة تعليق الرحلات الجوية داخل المملكة

«المطارات» تكشف حقيقة تعليق الرحلات الجوية داخل المملكة
http://almnatiq.net/?p=842830

نفت العديد من المطارات على مستوى المملكة، ما تم تداوله اليوم السبت، بشأن تعليق الرحلات الجوية الداخلية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مطارات (أبها الدولي – والملك عبد العزيز الدولي بجدة – والملك فهد الدولي بالدمام) أن جميع الرحلات تعمل بشكل اعتيادي ولا صحة للتعليق.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس تعليق الرحلات الجوية الدولية – إلا في الحالات الاستثنائية – لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة 11 من صباح غدٍ (الأحد) الموافق 15 مارس الجاري.

ولفتت إلى أن فترة تعليق الرحلات الدولية تعتبر إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة.

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

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