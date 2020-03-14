مدرب الهلال يمنح اللاعبين إجازة لمدة أسبوع

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قرر مدرب الهلال منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إجازة لمدة أسبوع نظير قرار تعليق النشاط الرياضي في المملكة ضمن جهود مواجهة وباء كورونا الجديد .

حيث أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال اليوم بأن الجهاز الفني لكبير آسيا الزعيم العالمي الملكي ومتصدر الدوري قد عقد اجتماعاً باللاعبين في مقر النادي وتحدث رازفان عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك بعد قرار تعليق النشاط الرياضي في المملكة، وقر رازفان لوشيسكو منح اللاعبين إجازة لمدة أسبوع تبدأ من يوم غدٍ، وألقى طبيب الفريق الأول خوان دوكي محاضرة توعوية للاعبي الهلال والجهازين الفني والإداري عن فيروس كورونا الجديد وتحدث خلالها عن سبق الوقاية من الفيروس.