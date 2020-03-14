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سفارة المملكة بلندن تطمئن الطلبة السعوديين وكبار السن والمرضى

سفارة المملكة بلندن تطمئن الطلبة السعوديين وكبار السن والمرضى
http://almnatiq.net/?p=842840
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دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة كبار السن ومن يعاني أمراضا مزمنة أو ضعفا بالمناعة من المواطنين السعوديين الموجودين في بريطانيا إلى سرعة التواصل مع السفارة بالعاصمة لندن.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية المتضمنة تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد.
وأكدت السفارة أنها مستمرة في خدمة أبنائها في بريطانيا ومساندتهم لتجاوز هذه المرحلة، ولمن يرغب بالعودة من المواطنين.
وقال بيان السفارة :إنه سوف تُعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع، وذكّرت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.
ونشرت السفارة أرقام التواصل مع لجنة مختصة، سواء عبر الاتصال الصوتي، أو عبر تطبيق الرسائل “واتس أب” على الأرقام التالية:
00447555724615
00447387987569
00447471071105
00447557370856
00447733989371

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