احدث الأخبار

4500 إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا و91 حالة وفاة
أبرز المواد
 4 إجراءات من جامعة الطائف لمواجهة مخاطر تفشي “كورونا”
أبرز المواد
 القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطنة في مطعم بمدينة جيزان
أبرز المواد
 جامعة القصيم تخفض نسبة حضور الموظفين  الإداريين بنسبة 50% 
أبرز المواد
 “حرس الحدود”: تعليق استقبال المتقدمين على الوظائف لإجراء المقابلة الشخصية
أبرز المواد
 نداء للسعوديين في البرازيل و الإكوادور و بوليفيا
أبرز المواد
 سفارة المملكة بلندن تطمئن الطلبة السعوديين وكبار السن والمرضى
أبرز المواد
 اصطدام شاحنتين على طريق الشيخ حميد
أبرز المواد
 “البلديات” توجّه بإغلاق أماكن الألعاب في المجمّعات التجارية وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة
أبرز المواد
 مدرب الهلال يمنح اللاعبين إجازة لمدة أسبوع
أبرز المواد
 «المطارات» تكشف حقيقة تعليق الرحلات الجوية داخل المملكة
أبرز المواد
 سفارة المملكة في الفلبين تجلي ما يقارب 250 مواطناً
أبرز المواد
4500 إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا و91 حالة وفاة

4500 إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا و91 حالة وفاة

أبرز المواد
4 إجراءات من جامعة الطائف لمواجهة مخاطر تفشي “كورونا”

4 إجراءات من جامعة الطائف لمواجهة مخاطر تفشي “كورونا”

أبرز المواد
القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطنة في مطعم بمدينة جيزان

القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطنة في مطعم بمدينة جيزان

أبرز المواد
جامعة القصيم تخفض نسبة حضور الموظفين  الإداريين بنسبة 50% 

جامعة القصيم تخفض نسبة حضور الموظفين  الإداريين بنسبة 50% 

أبرز المواد

جامعة القصيم تخفض نسبة حضور الموظفين  الإداريين بنسبة 50% 

جامعة القصيم تخفض نسبة حضور الموظفين  الإداريين بنسبة 50% 
http://almnatiq.net/?p=842854
المناطق_بريدة

وجه معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم بخفض عدد الحضور الفعلي للموظفين والإداريين بنسبة 50% ابتداء من يوم الإثنين الموافق 21/7/1441هـ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، وحرصا على صحة وسلامة موظفيها.

وتضمن القرار أن يمارس الموظف أعماله في أيام غيابه بطريقة العمل عن بعد، كما نص القرار على عدم السماح للموظف بالحضور لمقر عمله ليومين متتاليين، مع التأكيد على كل جهة بترتيب ذلك بين موظفيها، وحتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجامعة للحفاظ على منذ بداية انتشار الفيروس والتي تضمنت إلغاء العديد من الفعاليات والحملات والأنشطة الجامعية التي كانت مجدولة ومقررة في هذا الوقت من العام الدراسي.

روابط ذات صلة

4500 إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا و91 حالة وفاة

4500 إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا و91 حالة وفاة
4 إجراءات من جامعة الطائف لمواجهة مخاطر تفشي “كورونا”

4 إجراءات من جامعة الطائف لمواجهة مخاطر تفشي “كورونا”
القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطنة في مطعم بمدينة جيزان

القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطنة في مطعم بمدينة جيزان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*