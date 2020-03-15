الإمارات تدعم الاقتصاد بـ 100 مليار درهم لاحتواء “كورونا”

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم ىعن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا حتى الآن في البلاد.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه أصدر أيضا لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا، وفقا لـ”رويترز”.