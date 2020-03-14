إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في محافظات جازان

جازان _فضه عطيف:

أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثله بفرعي خدمات المياه بمحافظة العيدابي وخدمات المياه بمحافظتي الدائر وفيفا عن إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في المحافظات التالية:

فيفاء – الداير – العيدابي – هروب – ومركز وساع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية و الاحترازية المتخذة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-١٩)وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع بأنة سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد بديل.