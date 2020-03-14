إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في محافظات جازان

إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في محافظات جازان

منطقة جازان
فرنسا تعلن الدخول في المرحلة الثالثة في مواجهتها لكورونا

فرنسا تعلن الدخول في المرحلة الثالثة في مواجهتها لكورونا

أبرز المواد
التعليم توفر 5 خيارات في المدرسة الافتراضية لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد

التعليم توفر 5 خيارات في المدرسة الافتراضية لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد

أبرز المواد
التجارة: مخزون السلع التموينية “كاف” والأسعار مستقرة

التجارة: مخزون السلع التموينية “كاف” والأسعار مستقرة

أبرز المواد

إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في محافظات جازان

إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في محافظات جازان
http://almnatiq.net/?p=842880
جازان _فضه عطيف:

أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثله بفرعي خدمات المياه بمحافظة العيدابي وخدمات المياه بمحافظتي الدائر وفيفا عن إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في المحافظات التالية:
فيفاء – الداير – العيدابي – هروب – ومركز وساع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية و الاحترازية المتخذة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-١٩)وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع بأنة سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد بديل.

روابط ذات صلة

القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطنة في مطعم بمدينة جيزان

القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطنة في مطعم بمدينة جيزان
“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية

“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية
“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية

“مدني جازان” يحذر من تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*