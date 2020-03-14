أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثله بفرعي خدمات المياه بمحافظة العيدابي وخدمات المياه بمحافظتي الدائر وفيفا عن إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في المحافظات التالية:
فيفاء – الداير – العيدابي – هروب – ومركز وساع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية و الاحترازية المتخذة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-١٩)وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع بأنة سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد بديل.
إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في محافظات جازان
أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثله بفرعي خدمات المياه بمحافظة العيدابي وخدمات المياه بمحافظتي الدائر وفيفا عن إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في المحافظات التالية:
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