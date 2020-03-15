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الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدة مناطق

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=842884
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير ،الباحة ، الرياض ، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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